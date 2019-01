Jonty Evans weer terug in zadel na zware val in juni

Jonty Evans kwam in juni zwaar ten val in de 3* cross van de Tattersalls International Horse Trials. De Ier lag ruim een maand in coma en mocht in augustus weer naar huis. Zijn herstel vordert langzaam, maar voorspoedig. En het help Evans zeker nu hij weer even op zijn paard Cooley Rorkes Drift (v. Courage II) mocht zitten om een rit te maken.

Jonty Evans liep bij zijn val van zijn Olympiadepaard ‘Art’ in Tattersalls ernstig hersenletsel op en lag zeven weken in coma. In augustus mocht de Ierse eventingruiter weer naar huis. Ondertussen is het herstel van Evans zo ver gevorderd dat hij zonder hulp weer kan lopen en weer kan praten.

Cooley Rorkes Drift (Art) verhuisde tijdelijk naar Andrew Downes om door getraind te worden. In december keerde de nu dertienjarige Ier weer teug in de stallen van Evans. Zijn groom Jane Felton heeft de training met Art hervat.

Gisteren was voor Jonty Evans de grote dag, hij klom voor het eerst weer zelf in het zadel van zijn Olympiadepaard. Op de website Eventing Nation staat de foto die hij maakte vanaf de rug van zijn paard en schrijft: “Het is onmogelijk te beschrijven hoe het voelt om weer op hem te zitten. Het voelde echt dat ik hier weer moest zijn, ik ben erg dankbaar voor alle hulp die ik heb gehad.”

