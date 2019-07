Jordy Wilken pakt lange driester in Emmeloord

Jordy Wilken heeft met Burry Spirit (v. Casco) de lange driester van Emmeloord gewonnen. Na een zevende plaats in de dressuur, waarin de ruiter slechts 61,02 scoorde, nam Wilken goed revange met slechts een kleine tijdfout in de cross en een foutloos springparcours.

De tweede plaats in de lange driester was voor de Belg Maarten Boon met Gravin van Cantos. Derde werd Peter Flarup uit Denemarken op Fascination (v. Favorit Ask).

Korte driester voor Duitse topamazones

In de korte driester ging de winst naar de Duitse kampioene Julia Krajewski, die voor de gelegenheid haar elfjarige Inka van de Vrobiehoeve (v. Kashmir van Schuttershof) meegenomen. Het was de eerste keer dat Krajewski dit paard uitbracht, haar toppaard Samourai du Thot (v. Milor Landais) is geblesseerd en kon daardoor vorige week ook niet mee naar Aken. In de dressuur scoorde het duo 69,09 % en nam daarmee direct de leiding. In de cross liep Krajewski wat tijdfouten op, maar het springparcours verliep weer foutloos, hetgeen een totaal van 42,10 opleverde. Vlak daarachter kwam Ingrid Klimke met Equistros Siena Just Do It (v. Semper Fi 4), die de winst door een balk in het springparcours aan zich voorbij zag gaan. Ook de derde plaats ging naar een Duitse amazone: Vanessa Bölting met Carlson B (v. Chambertin). Beste Nederlandse was Sanne de Jong met Hatary MBF (v. Quasimodo vd Molendreef), die zevende was.

Nederlandse podiumplaatsen in 2*

De lange tweester had het grootste deelnemersveld in Emmeloord. Hier moesten de Nederlanders de overwinning aan Française Solene Regnier laten. Zij was met Belouga de Belheme (v. Corfofino GFE) al tweede in de dressuur dankzij een score van 70,60% en reed een foutloze cross. Toen het springparcours ook vlekkeloos verliep was het duo niet meer in te halen, ze eindigden op 29,40 strafpunten. Alice Naber-Lozeman werd tweede met ACSI Curacao (v. Ramiro B), de derde plaats was voor Renske Kroeze met de pas zesjarige Nearly Perfect de la Brasserie (v. Vigo d’Arsouilles STX).

De korte tweester werd gewonnen door Joanne Spliethof en Dansa die op 31,10 strafpunten binnen kwamen na een foutloze cross en springparcours. Amber van Lavieren werd tweede met Ganzepol’s Candy Boy (v. Poppings Macho), de derde plaats was voor de Duitser Stephan Dubsky met Cesandro 2 (v. Catoo).

Bron: Horses.nl