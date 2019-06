Julia Krajewski blijft op kop in eventingkampioenschap

De titelstrijd in het Duitse eventingkampioenschap in Luhmühlen is buitengewoon spannend. Julia Krajewski op Samourai du Thot (v. Milor Landais) en Ingrid Klimke met SAP Asha P (v. Askari), de nummers 1 en 2 na de dressuur, hielden in de cross de lei schoon en gaan vandaag met 0.1 strafpunt verschil het afsluitende springparcours in. Michael Jung bleef op de bronzen positie, niet met Creevagh Cooley (derde na de dressuur), maar met zijn andere 'nieuwe' paard Highlighter (v. Caretino).

“Ik moet zo nul mogelijk rijden”, zei Julia Krajewski voordat ze de 4*-cross in ging. Toen ze de eerste ruiters de cross zag rijden, besloot ze toch het begin op zeker te rijden. “Maar na het eerste water merkte ik, nu loopt het”, aldus Krajewski. De Duitse kwam vervolgens met haar toppaard Samourai du Thot zonder hindernis- en tijdfouten over de finish.

Hetzelfde lukte ook Ingrid Klimke met de achtjarige Askari-dochter Asha P. Klimke bleef op haar dressuurscore van 24.8 staan en heeft slechts 0.1 strafpunt achterstand op Krajewski.

Val met Creevagh Cooley

Michael Jung stond na de dressuur derde met zijn nieuwe paard Creevagh Cooley (Camiro de Haar Z x Colourfield). De Ierse merrie nam hij onlangs over van de Zweedse Selma Hammarström. In de cross ging het mis, op hindernis 5B kwam het paar ten val. Jung herstelde zich goed door met de achtjarige Highlighter wel foutloos en binnen de tijd te crossen en nam opnieuw de derde plaats in handen. De in Ierland gefokte Highlighter kocht Jung vorig jaar aan en liet hem rijden door de Italiaan Pietro Grandis. Dit voorjaar nam Jung zelf de teugels in handen.

Kooremans blijft beste Nederlander

Na de cross is Raf Kooremans nog steeds de beste Nederlander in het individuele klassement. Met Henri Z (Heraldik xx x Landaris) staat hij op plaats 22. Kooremans bleef zonder hindernisfouten in de cross en kreeg 8.4 tijdfouten. Ook Merel Blom croste foutloos met Rumour Has It N.O.P. (Esteban xx x Candillo) staat nu op plaats 27. En Ilonka Kluytsmans kwam op Image Of Roses (v. Sheyenne de Baugy) met alleen tijdfouten over de finish en staat op plek 36.

Tim Price in 5* op kop

In de lange 5*-wedstrijd gaat Tim Price aan de leiding met Ascona M (v. Cassaro). Hij nam de leiding over van de Japanner Kazuma Tomoto en Brookpark Vikenti (v. Master Imp xx) die door twee weigeringen in de cross werd uitgeschakeld. Alexander Bragg volgt op de tweede plaats met de KWPN’er Zagreb (Perion x Nagano). Bragg kroop dichtbij door een foutloze cross binnen de tijd. Sara Bullimore staat derde met Reve du Rouet (v. Balou du Rouet).

Vandaag is het afsluitende springen.

Bron FN/Horses.nl