Julia Krajewski pakt wederom Duits Kampioenschap Eventing

In Luhmühlen verdedigde Julia Krajewski haar titel optimaal. De amazone was in 2018 ook al de Duitse Nationale Kampioene, en ook dit jaar was het weer raak voor Julia. De 31-jarige amazone, die afgelopen jaar Military Boekelo won, liet Ingrid Klimke, Dirk Schrade en Michael Jung achter zich.

Krajewski pronkte bovenaan de uitslagenlijst van de CCI4*-S van Luhmühlen en pakte daarmee ook de winst in de het kampioenschap. De amazone kwam uit op 24,70 met Samourai du Thot (v.Milor Landais) na zowel een foutloze cross als een foutloos springparcours. Vorig jaar won de amazone ook al het Duitse kampioenschap en het jaar ervoor schreef Julia de CCI4* in Luhmühlen op haar naam.

Top vier

Klimke kwam net 0,10 strafpunt tekort voor de winst. De amazone scoorde met SAP Asha P (v.Askari) in de dressuur 24,80 en hield de nul in de cross en het parcours. Ingrid moest met deze score in Krajewski haar meerdere erkennen en werd tweede. Dirk Schrade en Unteam de la Cense (v.Diamant de Semilly) bezetten de derde plaats. Het duo kwam tot 31,10 en maakte de top drie compleet. Michael Jung viel net naast het podium op de vierde plaats. Jung kwam met Highlighter (v.Caretino) op 36,3 strafpunten en mocht als vierde opstellen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl