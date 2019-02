Julia Krajewskis WK-paard Chipmunk naar Michael Jung

Het gerucht ging al langer, maar nu is het officieel, Michael Jung heeft de teugels van Julia Krajewskis Chipmunk FRH overgenomen. Onder Krajewski nam de elfjarige zoon van Contendro I deel aan de wereldruiterspelen in Tryon. Vorig jaar won het paar drie 3*-wedstrijden op rij, waaronder Aken.

Het verdrag tussen fokker en eigenaar Hilmer Meyer-Kulenkampff en de Duitse amazone liep in oktober af. Om persoonlijke redenen wilde Meyer-Kulenkampff niet meer de grote verantwoordelijkheid dragen over het toppaard en besloot hij Chipmunk te verkopen. Het paard is voor een deel aangekocht door het DOKR en professor Klaus Fischer, de fokker houdt nog een klein deel in zijn bezit.

‘De pup van stal’

Voor Julia Krajewski viel de beslissing zwaar. Tegenover St.Georg vertelt ze: “Het was heel moeilijk voor me. Het is verdrietig als een paard je stal verlaat en vooral als het er een is die je van kleins af aan hebt gehad. Chip was altijd een beetje de pup van onze stal. Ik ben er trots op hoe hij is uitgegroeid.”

‘Niet mogelijk hem te behouden’

Krajewski begrijpt de beslissing van de eigenaar. “Om verschillende redenen was het niet mogelijk om Chip voor mij te behouden”, vervolgde de Duitse amazone. Drievoudig Olympisch kampioen Michael Jung kan nu genieten van de getalenteerde Hannoveraan.

Drie zeges op rij

Julia Krajewski had Chipmunk vanaf het begin onder het zadel. In 2014 liep het paar hun eerste internationale wedstrijd. Van de 30 starts wonnen ze er tien. Vorig jaar won Krajewski de 3*-wedstrijd in Marbach, Bramham en Aken wat haar de startplaats voor Tryon opleverde.

Tryon laatste wedstrijd

In Tryon stond het paar na de dressuur op kop, maar door een weigering in de cross en acht strafpunten in het springen zakte Krajewski naar de 39ste plaats. De Duitser liepen ook een teammedaille mis. Na Tryon kwam het duo niet meer in actie. Krajewski heeft naast haar 4*-paard Samourai du Thot (v. Milor Landais) en Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines) alweer een opvolger klaarstaan. Het is de vierjarige volle broer van Chipmunk.

Bron St.Georg