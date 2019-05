Jung blijft na cross aan de leiding

In het algemeen klassement van de korte 4* staat Michael Jung nog steeds aan de leiding. Met fischerChipmunk FRH (Contendro x Havanna) stond de Duitser al aan de leiding na de dressuur, dankzij slechts 4 strafpunten voor tijd in de cross blijft hij in de koppositie.

De tweede plek in Marbach is momenteel voor Andreas Dibouwski en FRH Corrida (Contendro x Expo), die twaalfde werden in de dressuur maar een vrijwel foutloze cross liet zien. Andrew Hoy en Vassily de Lassos (Jaguar Mail x Jalienny) waren de beste crossers, ze kwamen foutloos over de finish. Dat betekende een enorme stijging in het klassement: van plek 28 naar drie.

Nederlanders

De Nederlandse combinaties vinden we vooralsnog in het midden van het deelnemersveld. Myrle Schoones staat op plaats 23, direct gevolgd door Raf Kooremans. Jordy Wilken staat momenteel 26e. Het afsluitende springparcours is morgen.

Tussenstand CCI4*

