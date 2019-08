Jung en Duitsland stevig aan de leiding na dressuur, Lips in top zes

Michael Jung heeft op het EK in Luhmühlen de leiding overgenomen op de tweede dag van de dressuur en zijn landgenote Ingrid Klimke volgt Jung op de voet. Met de goede resultaten van vandaag staat Duitsland na het eerste onderdeel op kop in de landenwedstrijd. Voor Nederland staat Tim Lips er na de dressuur het beste voor. De Nederlander reed een goede dressuurproef en staat bij de beste zes. TeamNL heeft voorlopig de zevende plaats in handen.

Jung en fischerChipmunk FRH (v.Contendro) scoorden bijna 80% en kregen door de 79,1% slechts 20,9 strafpunten toegekend. Daarmee gaat de Duitser overtuigend aan de leiding. Zijn landgenote Klimke staat voorlopig tweede. Met SAP Hale Bob (v.Helikon) kwam de amazone tot een score van 77,85% en heeft nu 22,2 strafpunten. Laura Collet ging na de eerste dag aan de leiding met London (v.Landos) en zakte na de tweede helft van de dressuur twee plaatsen omlaag naar een voorlopige derde plaats. Tim Lips deed het erg goed vanmiddag met Bayro (v.Casantos). De Nederlander noteerde slechts 26 strafpunten na een proef die gewaardeerd werd met 74,03%. Lips blijft hiermee voorlopig knap steken op de zesde plaats. Laura Hoogeveen (Wicro Quibus N.O.P.) staat 26e, Aliene Ruyter (Bomba) 34e, en Ilonka Kluytmans (Image of Roses) en Merel Blom (Chiccolino) staan 55e en 56e.

In de landenstrijd heeft Duitsland vandaag erg goede zaken gedaan. De Duitsers beperkten het strafpunten totaal tot 68,9 en staan stevig aan de leiding. Groot-Brittannië heeft na de dressuur 85,7 strafpunten verzameld en staat tweede voor België die met 90,9 strafpunten de bronzen positie inneemt. TeamNL staat voor nu op de zevende plaats met een totaal van 95,1 strafpunten.

Tussenstand individueel en tussenstand landenwedstrijd.

Bron: Horses.nl

