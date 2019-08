Jung wint in Strzegom, Kluytmans vierde in driester

Michael Jung won met Highlighter (v. Caretino 2) de korte vierster in het Poolse Strzegom. De ruiter stond al eerste na de dressuur, waar hij 72,08% en 27,90 punten scoorde. In de cross liep Jung nog 4 tijdfouten op, maar het springparcours verliep weer foutloos. In de korte driester was er een mooie vierde plaats voor Ilonka Kluytmans en in de korte tweester stond Merel Blom tweemaal op het podium.

Met 31,90 bleef Jung de als tweede geplaatste Hanna Knüppel en Carismo 22 (v. Con Air) nog 2 punten voor. Derde werd Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly), die ook een goede dressuurproef reed en foutloos bleef in het springen, maar iets meer tijdfouten in de cross verzamelde. Overigens bleef niemand van de 44 deelnemers aan de viersterrencross helemaal zonder strafpunten. De Nederlandse dames eindigden in de tweede helft van het klassement.

Korte driester

In de CCI3-S was er meer succes voor Nederland. Ilona Kluytmans kwam met KWPN’er Canna There He Is (v. Veron) uit op de vierde plaats. De Nederlandse was vijfde na de dressuur met een score van 70,34% (29,7 strafpunten). In de cross liep ze 6 tijdfouten op, het springparcours was vlekkeloos. Eerste werd Sandra Auffarth, die met haar nieuwe troef Let’s Dance 73 (v. Lancer II) naar 75,68% in de dressuur reed, bijna geen tijdfouten had in de cross en foutloos sprong.

Korte tweester: podiumplaatsen voor Blom

In de korte tweester kwamen de Nederlandse dames helemaal tot hun recht. Merel Blom legde beslag op zowel de tweede áls de derde plaats, voor Nina de Haas, die vierde werd. De winst ging naar Duitse ruiter Andreas Dibowski met Quizzle (v. Quo Vadis) die vrijwel op zijn winnende dressuurscore eindigde met in totaal 30,40 strafpunten.

Blom was met Crossborder Radar Love (v. Diarado) twaalfde na de dressuur, maar reed een compleet foutloze cross en springparcours, waarna ze het zilver mocht ophalen. Ook met Vesuve d’Averyon (v. Jaguar Mail) was er een foutloze cross en een foutloos springparcours. Dat was genoeg voor de derde plek. Nina de Haas had Houdini (v. Dakar VDL) gezadeld voor de tweester. Het duo was achtste na de dressuur en foutloos in het springen, maar had een minieme tijdfout in de cross, hetgeen De Haas het podium kostte.

Bron: Horses.nl