Jung wint Strzegom, Lips vierde

Michael Jung en FischerChipmunk FRH (v. Contendro I) schreven in Polen de korte vierster op naam. Tim Lips en Bayro N.O.P. (v. Casantos) werden vierde, het Nederlandse duo viel van het podium na een balk in het afsluitende springparcours.

Chipmunk werd vorig jaar nog door Jungs landgenote Julia Krajewski uitgebracht op de Wereldruiterspelen. Het paard is pas sinds april internationaal onder Jung te zien. De Duitser had een goed weekend, hij werd ook eerste én tweede in de korte driester.

Het zilver in Strzegom was uiteindelijk voor de Brit Ben Hobday met Shadow Man (v. Fidji of Colors), die een goed springrondje lieten zien. De derde plaats ging naar Duitser Andres Dibowski en FRH Corrida (v. Contendro I), die met 0,1 strafpunt meer dan Hobday de wedstrijd afsloten.

Van het podium

Lips stond eerste na de dressuur, maar moest na de cross al een plaatsje toegeven door wat punten voor tijd. De balk in het springparcours was vervolgens funest voor zijn podiumkansen. Laura Hoogeveen en Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z) werden 15e, zij kregen gisteren in de cross 20 strafpunten te verwerken en kreeg 8 strafpunten bij het springen. Alice Naber-Lozeman werd 17e met ACSI Peter Parker N.O.P.. Ook Naber had strafpunten in de cross en zag een balk vallen in het springparcours.

Voor Merel Blom was er succes in de lange 2*. Haar Bonmahon Silver Vixen liep in deze wedstrijd naar de derde plaats.

