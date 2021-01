Kai-Steffen Meier nieuwe Belgische team manager eventing

De Belgische hippische federatie heeft Kai-Steffen Meier benoemd tot de nieuwe team manager eventing. De Duitse ruiter is getrouwd met de Belgische eventing amazone Lara de Liedekerke en woont en werkt al jaren het land. Voor de bond een reden om hem aan te stellen om 'het Belgische Eventing terug naar de oude glorie te leiden'.

De Belgische bond schrijft op de website Equibel: “Het wonen en werken in België heeft hem waardevolle inzichten gegeven over hoe de Belgische Eventing werkt, inclusief de zwakke plekken en de sterke punten. Met zijn jarenlange ervaring in eventing op hoog niveau als atleet, trainer en adviseur is hij de man die een topsportcultuur en meer professionalisme kan ontwikkelen in de Belgische Eventing, en de Belgische Eventing terug naar de oude glorie kan leiden.”

‘Opbouwen topsportteam’

Kai-Steffen Meier: “Mijn doel voor de Belgische Eventingsport is het opbouwen van een topsportteam en manieren om de sport in het algemeen te stimuleren om een nog groter fundament voor de toekomst te creëren.”

Riders Representative

Meier nam deel aan meer dan 550 internationale wedstrijden met meer dan 60 verschillende paarden tot en met 5* niveau. Hij maakt deel uit van het Duitse topsportkader en nam met het Duitse Eventing Team aan twee Europese Kampioenschappen deel. Hij was ook betrokken bij de Duitse Eventing Commissie als Riders Representative.

In zijn nieuwe rol zal Kai-Steffen Meier bijgestaan worden door Operationeel Manager, Dirk Vanwijnsberghe.

