Kampioenschap pony-eventing fraai staaltje ‘girl-power’

Er stonden uitsluitend amazones op het podium van het KNHS-kampioenschap eventing voor pony’s in Gorssel. Lisa Joosse won niet alleen het kampioenschap in de klasse Z met Rathcline Dream, ze reed haar pony Bo naar het zilver in de klasse L, DE. Daarin pakte Hieke Kreuzer het goud. Vera Wessenberg (L, cat. C) en Birgit Bing (M, CDE) mochten op de hoogste trede van het podium plaatsnemen in hun klasse.

Onder prachtige omstandigheden vond in Gorssel het kampioenschap plaats. Lisa Joosse had een topdag door met goud en zilver huiswaarts te keren. Met Rathcline Dream won de amazone met een totaal van 29,3 strafpunten de hoogste klasse, het Z categorie D. Daarmee liet Lisa Clarie van Someren en de voormalige goedgekeurde New Forest hengst Brummerhoeve’s Levi H ruim achter zich. Lisa en Claire waren de enigen die de wedstrijd uitreden in de hoogste klasse.

‘Dit was wel verrassend’

De klasse M werden de categorieën CDE in handicap verreden. Brigit Bing werd aan het eind van de mooie dag als kampioene gehuldigd. “Ik was zonder verwachting naar deze wedstrijd gekomen”, vertelt ze. “Ik was al blij met een plek bij de top vijf. Dus dit is echt wel verrassend. Mijn pony Salinero is een zwarte, twaalfjarige merrie die mijn ouders zelf hebben gefokt. Ik heb haar zelf opgeleid en ben zelf ook twaalf jaar. Ik wil volgend jaar naar het Z en het liefst zou ik ook internationaal starten.”

Klasse L

Hieke Kreuzer uit Wanssum reed haar New Forest pony Hijker Forest Collin naar de titel in de klasse L, categorie DE. “Ik had dit niet verwacht. Er waren sterke concurrenten en dan is het wel geweldig om te winnen. Ik ben 17. Ik kan volgend jaar nog een jaar bij de pony’s rijden. De eerste keer dat ik de cross liep, leek hij best pittig. Toen ik hem reed viel het erg mee.”

Vera Wassenberg is winnares van de klasse L, categorie C. “Het ging goed vandaag. Het zit ook wel eens tegen, maar meestal win ik toch wel”, vertelt de amazone uit Deurne. “Ik vond hindernis 13ab, de één-na-laatste hindernis van de cross wel de moeilijkste. Dan kwam je na een lang pad en een lastige wending naar de dubbelsprong. Dat vond ik wel lastig.” Met haar pony Kaweise Crazy Lace kwam ze op een totaal van 31,5 strafpunten, ruim 5 minder dan de nummer 2 Ilse Nora Bliek met Floris.

Uitslagen KHNS Kampioenschappen evening pony’s 20019

Klasse Z, categorie D

1. Lisa Joosse (Balkbrug), Rathcline Dream, 29,3 str pnt

2. Clarie van Someren (Almere), Brummerhoeve’s Levi H, 61,5 str pnt

Klasse M, categorie CDE

1. Brigit Bing (Barsingerhorn), Salinero, 38,4 str pnt

2. Sophie Weening, Hip Hop, 41,5 str pnt

3. Robin Klaver, Berlin, 43,5 str pnt

Klasse L, categorie DE

1. Hieke Kreuzer (Wanssum), Hijker Forest Collin, 27.0 str pnt

2. Lisa Joosse, Bo, 28.3 str pnt

3. Sanne van Rooten, Carmen van de Beekerheide, 30,2 str pnt

Klasse L, categorie C

1. Vera Wassenberg (Deurne), Kaweise Crazy Lace. 31,5 str pnt

2. Ilse Nora Bliek, Floris, 36,7 str pnt

3. Willlemijn Sijbenga, Winnetou, 39.7 str pnt

Bron: KNHS