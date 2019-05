Kampioenschap vijf- en zesjarige eventingpaarden in Renswoude

Na 10 jaar gaat het KWPN Kampioenschap voor Vijfjarige Eventing-paarden, dat voorheen werd georganiseerd tijdens de KWPN Kampioenschappen, naar Renswoude. Op woensdag 29 mei wordt op de openingsdag van de Renswoude Horse Trials het kampioenschap gehouden voor vijf- en zesjarige eventingpaarden. Parcoursbouwer Gert Boonzaaijer is enthousiast over dit nieuwe element tijdens ‘zijn’ internationale wedstrijd.

“We hebben twee klassen, de vijf- en zesjarigen dus dat maakt het al anders dan voorgaande jaren, tevens is de wedstrijd open voor alle stamboeken”, vertelt Boonzaaijer over het komende kampioenschap. “In de rubriek voor vijfjarige stond in Ermelo niet echt een combinatie, dat wil ik nu wel want ik vind dat je een paard ook moet kunnen testen of hij wil en kan sluiten, verder zal het zeker niet hoger of moeilijker zijn dan in Ermelo.”

L-cross voor zesjarigen

“Voor de zesjarige staat er iets meer. De paarden worden in de grote ring eerst beoordeeld op exterieur en hun manier van bewegen. Niet in een specifieke dressuurproef, maar gewoon in de baan. Daarna springen ze een parcours en gaan vervolgens door naar de terreinproef. Voor de vijfjarigen zal die vergelijkbaar zijn met een B-cross, en voor de zesjarige met een L-cross. Voor het water staat een hindernis, maar ze landen op het droge en kunnen het water in galopperen. Verder zit er een greppeltje in en een klein op- en afsprongetje, maar allemaal in het mini gewoon om te kijken hoe ze dat doen. Aan het einde zit er een steeple sprong in zodat de paarden mooi een beetje meer kunnen galopperen en het goed te beoordelen is hoe ze dat doen.”

Juryleden uit Zweden en Duitsland

Er zijn verschillende juryleden die de paarden onafhankelijk van elkaar beoordelen. Een voor de gangen, een voor het springen en twee in het terrein. In het terrein gaan de Zweedse Kristina Klingspor en de Duitser Joachim Dimmek de verrichtingen beoordelen. Deze internationaal gerenommeerde juryleden zijn al in Renswoude vanwege de internationale Horse Trials. Dimmek beoordeelde in 2016 ook al het KWPN Kampioenschap voor 5-jarige eventingpaarden.

‘Onverwacht veel vroeger’

Eventingamazone Sanne de Jong won het kampioenschap al twee keer, met Enjoy (v. Cartano) en Have Fun (v. Albaran) en kijkt uit naar de wedstrijd. “Ik vind het een super leuk kampioenschap om aan mee te doen en heb ook een paar paarden die ik wil starten. Het is wel een beetje jammer dat het al onverwacht zo veel vroeger in het jaar is als voorgaande edities. In de planning had ik rekening gehouden met augustus, de paarden missen nu nog wel een hoop ervaring. Het internationale seizoen is nu ook heel druk, dus het is passen en meten met het programma voor de jonge paarden. Gelukkig weten ze dat in Renswoude ook, en houden ze daar vast rekening mee. Ik heb er veel zin in en het voordeel is nu dat we daarna meer tijd hebben om door te werken naar het KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden waar ik ook graag wil rijden.”

