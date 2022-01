Kampioensmerrie van Anna Lena Schaaf naar Nederlandse jeugd-eventer

De elfjarige Rijnlandse merrie Debby (v. Danone I) is door de Duitse Anna Lena Schaaf verkocht aan de Nederlandse amazone Pip van der Salm. Schaaf won het Duits Kampioenschap bij de young riders in 2021. Ze bracht Debby internationaal uit tot 3* niveau. Van der Salm was afgelopen zomer derde op het KNHS kampioenschap eventing bij de D-pony's in de klasse Z.