Kiwi Lucy Jackson wint ERM Millstreet: ‘Voor het eerst op hoogste trede van podium!’

De etappe van de Event Rider Masters in Millstreet leverde een spannende wedstrijd op. In de beslissende cross, die in omgekeerde plaatsingsvolgorde wordt gereden, was het nagelbijten wie zou winnen want de verschillen waren klein. De Nieuw-Zeelandse amazone Lucy Jackson zegevierde met Superstition (v. Satisfacion FRH) met 0,3 strafpunten voorsprong op Sam Watson en Imperial Sky (v. Puissance). De derde plek was voor de KWPN'er Zagreb (v. Perion) onder Alexander Bragg met 28,20.

Lucy Jackson had het niet verwacht dat ze zou winnen: “Ik heb nog nooit op de bovenste trede van een podium gestaan, ik kan het je niet vertellen hoe goed het voelt – absoluut fantastisch!” Na de dressuur stond Jackson met haar tienjarige Superstition op de vierde plaats met 26,40 strafpunten. Door een foutloos parcours in het springen wist ze nog een plek te stijgen.

Net snel genoeg

In de cross liep het paar 0,8 tijdfouten op en haar totaal kwam uit op 27,20. Hiermee wist Jackson de routiniers Sam Watson en Alexander Bragg voor te blijven in het klassement. Zowel Watson als Bragg bleven in de cross foutloos binnen de tijd en werden op hun dressuurscores van 27,50 en 28,20 uiteindelijk tweede en derde.

Ennis zakt naar vierde plek

Want de de laatste in de cross Sarah Ennis reed voor eigen publiek net iets te langzaam met Horseware Stellor Rebound (v. Romke) en zakte met 2,8 tijdfouten naar de vierde plaats met een totaal van 28,60 strafpunten. De leider na de dressuur en het springen Oliver Townend had zijn paard Ballaghmor Class (v. Courage II) voor de cross terug getrokken.

Fokproduct Regterscho

In de andere korte 4* wedstrijd was er een mooie overwinning voor Izzy Taylor met de door Johan Regterschot uit Heerde gefokte Fonbherna Lancer (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Ondanks een balk in het springen bleef Taylor haar landgenoten Oliver Townend met Dreamliner (v. Jumbo) en Isabelle Upton mey Fernhill Rockstar (v. Ricardo Z) voor.

Cekatinka tweede in lange 4*

De lange 4* werd op naam geschreven van Chris Burton met Lawtown Chloe (v. Com Air). De Australiër bleef de Japanner Ryuzo Kitajima met Jan Greve’s fokproduct Cekatinka (v. King Kolibri) twee strafpunten voor.

Zesjarige KWPN’er beste in jonge paardenrubriek

Opvallend was nog de overwinning van de KWPN’er Inchello DHI (Chello III x Montreal VDL) onder de Noorse Yasmin Nathalie Olsson Sanderson in de 2* wedstrijd voor jonge eventingpaarden. De Door J. Kazimier gefokte zesjarige zoon van Chello III bleef foutloos in het springen en in de cross en eindigde op de dressuurscore van 28,30.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron ERM/Horses.nl