Klein maar dapper: pony van 1,37m loopt internationale 1* cross

Lakevale Toyman heet de 1,37m grote of kleine Australische pony die het afgelopen jaar geschiedenis schreef door met zijn amazone Jackie Wright de 1* CCI Melbourne International te volbrengen tussen de paarden. Hij is de kleinste pony ooit die op dit niveau is uitgebracht. 'Tommy' liep de cross uit met 20 strafpunten en 5,6 aan tijdfouten, maar werd in het springparcours uitgesloten. De video van de cross leverde veel likes op over de hele wereld.

De veertienjarige in Australië gefokte pony Lakevale Toyman werd door Jackie Wright aanvankelijk gekocht als kameraadje, maar hij ontpopte zich snel als een goede springpony. Hij doorliep alle niveau’s onder Wright, ook in het eventing, en debuteerde internationaal op het CIC1* in Ballarat in Australië in 2017.

Kleinste ooit in CCI1*

Afgelopen jaar reed Wright met Tommy een foutloze korte 1* wedstrijd in Wandin en werd zesde. Het leverde het paar een startplek op voor de Melbourne International 3 Day Event begin juni. Nooit eerder heeft zo’n kleine pony, met een stokmaat van 1,37m, op dit niveau gelopen.

‘Hij is een ster!’

Voor Melbourne sprak Horse and Hound met amazone Jackie Wright: “Tommy is echt goed. We hebben de laatste tijd onze dressuur verbeterd, wat heeft geleid tot de kwalificatie voor Melbourne, evenals een aantal goede nationale klasseringen. Hij is een ster!”

Eigen Facebook-pagina

De kleine schimmel heeft inmiddels zijn eigen Facebook-pagina met duizenden fans.

Jackie Wright riding LAKEVALE TOYMAN 14 CCI1 Melbourne International 3DE 2018 from Rider Video on Vimeo.

Bron Horse&Hound