Klimke domineert in Kronenberg, Kooremans negende

In de driesterren wedstrijd van het Dutch Open Eventing in Limburg, maakte Ingrid Klimke de dienst uit. Ze werd eerste, tweede en vierde in de einduitslag met hoge dressuurscores en drie foutloze crossen. Raf Kooremans reed naar de negende plaats met Houdini (v. Dakar VDL).

De Duitse eventingkoningin werd eerste met Equistros Siena Just Do It (v. Semper Fi). Met een dressuur score van 24,1 strafpunt (75,93%) en een foutloos cross- en springparcours, won de pas achtjarige merrie de strijd van Klimke’s topper – en regerend Europees kampioen – SAP Hale Bob OLD (v. Helikon XX), die beter scoorde in de dressuur maar in het springen een balk liet vallen.

De enige die Klimke van drie podiumplaatsen hield was de Belgische Lara de Liedekerke-Meier, die zich met Ducati d’Arville (v. Diarado) op de derde plaats nestelde. Ze had de vijfde dressuurscore, maar bleef verder foutloos. Klimke werd vierde met SAP Asha P (v. Askari). De negenjarige merrie was goed voor de zesde dressuurscore en een kleine tijdsoverschrijding bij het springen.

Kooremans en Houdini sterk

Raf Kooremans en zijn achtjarige Houdini werden negende in de driester. Kooremans scoorde 27,5 strafpunten (72,5%) in de dressuur, bleef foutloos in het springen en kreeg twee tijdfouten in de cross.

Ongeluk

In de crosscountry van de driester gebeurde helaas ook een tragisch ongeval voor een Nederlandse combinatie. Het voormalig Olympische paard van Theo van de Vendel, Zindane (v. Kreator), kreeg met zijn amazone Florinoor Hoogland een valpartij en brak zijn been in het laatste gedeelte van de cross. De zestienjarige ruin moest ingeslapen worden.

Tweester: Nederlandse dames op podiumkoers

De korte tweester is vanwege het grote aantal deelnemers in tweeën gedeeld. In sectie 1 staat Mara van de Ven nu op de derde plaats in het tussenklassement, gevolgd door landgenote Mylene Spaak. Zij hebben inmiddels de dressuur en het springen erop zitten. In sectie 2 moet nog gesprongen worden, daar staat Elaine Pen op drie na de dressuur. De crosscountry van de korte tweester is zondag.

Bron: Horses.nl

