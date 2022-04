Klimke slaat opnieuw dubbelslag

Slechts twee weken geleden pakte Ingrid Klimke de bovenste twee plaatsen in het eindklassement van de korte vierster van Oudkarspel. Deze week nam de Duitse topamazone twee andere paarden mee naar de korte driester van Münster en werd opnieuw eerste en tweede.

De eerste plaats veroverde Klimke met de achtjarige Van Hera P (v. Verdi). Het duo eindigde op een score van 31,2 strafpunten. Met de eveneens achtjarige Cascamara (v. Cascadello) deed ze iets beter in de dressuur en had ze iets meer tijdfouten in de cross: 31,9. De winnares van het dressuuronderdeel, Louise Romeike uit Zweden, werd na een balk in het springen en een paar strafpunten voor tijd in de cross derde met Commando 3 (v. Connor).

Zondag gaat de korte tweester van start in Münster. Daarin komen meerdere Nederlandse combinaties aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl