Klimke terug met winst in 4* Arville

Op de eerste eventingwedstrijd na haar val en operatie heeft Ingrid Klimke de korte vierster gewonnen op haar dressuurscore. Ze deed dat met haar 17-jarige routinier SAP Hale Bob (v. Helicon). Klimke was al eerste na de dressuur, waarin 76,06 (23,9 strafpunten) scoorde. Een foutloos springparcours en een foutloze cross bezorgden haar vervolgens de winst.

Tweede was haar landgenoot Dirk Schrade met Casino 80 (v. Casillas 2). Ook hij finishte op zijn dressuurscore (27,4 strafpunten). Raf Kooremans en de negenjarige Houdini (v. Dakar VDL) reden de wedstrijd uit met 57,1 strafpunt, goed voor plaats 29. Kooremans stond op 35,1 na de dressuur, kreeg één balk bij het springen en 17,6 fouten voor tijd in de cross.

Klimke op weg naar EK

In mei 2021 kwam Klimke ernstig ten val in de cross van de korte driester in Baborówko. Ze beschadigde haar borstbeen en enkele ribben. De Duitse amazone onderging een operatie in Münster en moest de Olympische Spelen missen. Sinds enkele weken zit ze weer in het zadel, Arville is haar eerste wedstrijd. Klimke probeert op tijd terug te zijn voor het Europees Kampioenschap in september, waar ze haar titel wil verdedigen.

België wint landenwedstrijd, De Liedekerke Belgisch kampioen

De landenwedstrijd ging naar België, dat in de wedstrijd ook haar nationaal kampioenschap eventing verreed. Kopvrouw Lara de Liedekerke – Meier won dat kampioenschap met Ducati d’Arville (v. Diarado). Karin Donckers was tweede. In de landenwedstrijd ging de tweede plaats naar Zweden, Duitsland moest genoegen nemen met plaats drie (Klimke reed niet voor het team).

Uitslag vierster individueel

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag Belgisch Kampioenschap

Bron: Horses.nl