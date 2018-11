Klimke verslaat wereldkampioen Canter in Indoorcross Stuttgart

Ingrid Klimke won gisteravond voor de tweede keer de spectaculaire Indoorcross op de Stuttgart German Masters. In de laatste rit snelde de bronzen medaillewinnares van Tryon de wereldkampioene Rosalind Canter voorbij. Een zoete wraak op het WK waar Klimke haar gouden medaille verspeelde aan Canter door de balk op de laatste hindernis. In de pauze werd er officieel afscheid genomen van Michael Jungs fenomeen La Biostethique Sam FBW.

Met de veertienjarige Trakehner Parmenides (v. Sir Chamberlain) kwam Ingrid Klimke als laatste in de ring en croste op weergaloze wijze naar de snelste tijd. Ros Canter had even daarvoor de snelle tijd van 38,14 seconden op de klokken gezet met de Holsteiner Las Vegas (v. Lightning). Maar Klimke door er met bijna drie tiende onderdoor en won in 37,78 seconden.

‘150 seconden plezier’

“Ik ben heel erg blij”, straalde Klimke. “Het was 150 seconden puur plezier! Het is ontzettend leuk hier te rijden, je wordt door het publiek enorm aangemoedigd!” Het was de tweede keer dat Klimke de Indoorcross in Stuttgart won.

Zware blessure

Voor de zeventienjarige Ringwood Magister (v. Master Imp) van de Amerikaanse Tiana Coudray liep het niet goed af. Het paard verdraaide zijn linker voorbeen in de driesprong en kon niet meer verder. De ruin werd met een trailer wegbracht naar een kliniek waar hij is onderzocht. De uitslag van het onderzoek is nog niet bekend.

Afscheid Sam

In de pauze van de wedstrijd werd er officieel afscheid genomen van La Biostethique Sam FBW, de achttienjarige zoon van Stan the Man xx gaat met wedstrijdpensioen. Michael Jungs succespaard was er zelf niet bij, maar met een video op een groot scherm werd zijn carrière in beeld gebracht.

‘Fantastische belevenissen’

“We hebben samen alles gewonnen, het waren fantastische belevenissen op de kampioenschappen”, zei Michael Jung bij het afscheid van zijn paard. “Ik wens je nu verder een mooie tijd in je lievelingskoppel. We zullen nog vaak uit rijden gaan en dan ook zeker een crosshindernis springen!”

24 zeges uit 63 starts

Sam haalde twee gouden Olympische medailles, in Londen en in Rio. Hij won goud op de wereldruiterspelen in Kentucky, goud op het EK in Luhmühlen en brons in Fontainebleau, en was op het wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden twee keer tweede. In zijn carrière won Sam onder Michael Jung 24 van de 63 internationale wedstrijden waaronder de 4* CCI’s van Badminton, Burghley en Luhmühlen.

Uitslag Indoorcross

Bron Stuttgart German Masters