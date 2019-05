Klimkes Escada schenkt leven aan merrie

Ingrid Klimkes Escada (v. Embassy I) heeft het leven geschonken aan een merrieveulen. De vader van het veulen is Conthargos (v. Converter I), een fokproduct van Gestüt Lewitz.

De inmiddels vijftienjarige merrie van Ingrid Klimke raakte twee jaar geleden geblesseerd. Dit betekende het definitieve einde van haar sportcarrière. Met de geboorte van dit merrieveulen is officieel haar fokcarrière begonnen.

Medailles

De merrie liep onder Klimke mee op de Wereldruiterspelen in Caen in 2014 en werden daar dertiende. Een jaar eerder won het duo individueel zilver op het EK in Malmö en daarbij ook nog teamgoud.

Niet alleen onder Klimke was de merrie succesvol. Onder Andreas Brandt won de merrie in 2011 op het WK in Le Lion d’Angers ook al individueel zilver.

Bron: Horses.nl/Bushreiter