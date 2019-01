Kloon 4*-eventer Tamarillo onder het zadel van William Fox-Pitt

William Fox-Pitt vond de Badminton en Burghley-winnaar Tamarillo misschien wel zijn beste paard die hij ooit reed. In 2015 overleed de zoon van Tarnik x op 23-jarige leeftijd. Tamarillo’s fokker, Finn Guinness, kloonde in 2013 het paard omdat hij geen veulen meer uit de moeder kon fokken. Fox-Pitt heeft kloon Tomatillo, inmiddels dekhengst in Engeland, in training en eerste stalamazone Jackie Potts legde het vast op Facebook.

Fox-Pitt reed Tamarillo vanaf 1999 toen hij het paard overnam van Diana Burgess. Het paar begon met een overwinning in de 2* van Blarney in 2000, en eindigde tweede in Blenheim. Direct daarna was er ook een tweede plek in Badminton. Twee jaar later won Fox-Pitt met Tamarillo Badminton.

Goud en zilver

Het duo won goud met het Britse team op het EK in Blenheim 2005 en won daar individueel zilver. Op de wereldruiterspelen in Jerez en Aken wonnen ze team brons en zilver. En op de Olympische Spelen in Athene kwam daar nog een zilveren medaille bij. In 2008 won het paar de 4* van Burghley, Tamarillo’s laatste grote overwinning. William Fox-Pitt nam op grootse wijze afscheid van zijn paard in 2011 in Badminton waar de Anglo zijn carrière begon.

Kloon

Fokker Finn Guinness, zelf een geneticus die zich bezig houdt met verschillende fokprogramma’s, besloot Tamarillo te klonen omdat zijn moeder geen veulens meer kon krijgen. In 2013 werd kloon Tomatillo geboren. De hengst heeft zijn dekbrevet gekregen en staat op de Biddesden Stud in Groot-Brittannië.

Fox-Pitt zelf in het zadel

De training van de inmiddels zesjarige Tomatillo is opgepakt en William Fox-Pitt heeft zelf plaats genomen in het zadel. Op Facebook poste Jackie Potts een foto van haar baas met de hengst, een evenbeeld van Tamarillo. Of hij net zo goed wordt, is afwachten.

Bron Grandprix-replay.com