Kloon Chilli Morning klaar voor de sport

Twee jaar geleden stierf onverwacht de topeventer Chilli Morning (v. Phantomic xx) op 22-jarige leeftijd. Hij was onder William Fox-Pitt de meest succesvolle eventing-hengst in de geschiedenis van de eventingsport. Eigenaar Chris Stone kondigde aan dat drie klonen van Chilli Morning klaar staan om zijn taken in de sport en fokkerij over te nemen. Een daarvan is de nu vijfjarige Quattro die bij Gemma Tattersall in training is. De Britse postte op Facebook een filmpje van het paard.