Kluytmans laat weer van zich horen met winst in CCI2*-S, van Riel tweede

In de CCI2*-S van Jardy liet Ilonka Kluytmans weer zien terug in vorm te raken. De Nederlandse amazone had na de drie onderdelen een score van 27.0 en dit was genoeg voor de winst. Haar landgenote Claire van Riel kwam eveneens uit op 27.0, waarbij het springonderdeel de doorslag gaf. Hierin was van Riel net iets langzamer dan Kluytmans waardoor van Riel als tweede eindigde. Anielca Schoenmaekers viel net naast het podium op plek vier.

Ilonka Kluytmans reed haar laatste internationale wedstrijd in 2019. Dit was in Boekelo en hier kwam ze vervelend ten val. Ruim anderhalf jaar later, na herstel en ook babynieuws, liet de Nederlandse weer van haar horen in het Franse Jardy. In de dressuur scoorde Kluytmans met haar KWPN’er Canna There He Is (v.Veron) 72.96% en kwam uit op 27.0 strafpunten. In het springparcours liet de amazone alle balken in de lepels liggen en reed een goede tijd. Het resulteerde erin dat ze op kop lag op het moment dat ze de cross in moest. Ook hier hield Kluytmans haar hoofd koel en kwam foutloos en binnen de tijd door de finish. Een eindscore van 27.0 strafpunten was genoeg voor de winst.

Van Riel en Schoenmaekers

Ook Claire van Riel reed dit weekend in Jardy zeer verdienstelijk mee. Na de dressuur kwam van Riel eveneens op 27.0 strafpunten en dit was uiteindelijk ook haar eindscore. Doordat de amazone met Condex (v.Codex One) een wat langzamere tijd had in het springparcours, moest de Nederlandse Kluytmans voorlaten in de prijsuitreiking. Anielca Schoenmaekers en Hircan (v.Dulf vd Bisschop) startten de tweede dag op 29.9 strafpunten en door foutloos in zowel het springparcours als de cross te blijven, werd het duo vierde.

Bron: Horses.nl