Knappe negende plaats Althea Bleekman in 4* Saumur

Op de internationale eventingwedstrijd in Saumur eindigde Althea Bleekman met het eigen fokproduct Dasj (Karandash x Mayhill) op een knappe negende plaats in de lange 4*. De in Engeland woonachtige amazone steeg flink in het klassement. Door een foutloze cross en springparcours was ze opgeklommen van een 20ste plaats na de dressuur. Tim Lips die na de dressuur twaalfde stond, werd met Lacoste Z (Lucky Boy x Calypso I) achttiende.

Althea Bleekman leverde met de elfjarige Dasj een prima prestatie. Na de dressuur stond ze met 39 strafpunten op de 20ste plaats, in het galopgedeelte waren wat foutjes geslopen. Maar in de cross en het afsluitende springen maakte de combinatie veel goed. In de cross bleef Bleekman foutloos met 20.8 tijdsoverschrijding en kwam terecht op de twaalfde plek met 59.8. In het springparcours bleven alle balken in de lepels waardoor het paar nog een paar plaatsen kon stijgen.

Eigen fokproduct

De Karandasj-dochter Dasj heeft de familie Bleekman zelf gefokt uit de merrie Maylin van de internationale eventer Mayhill (onder Mark Todd). Uit de merrielijn komt ook Laura Renwicks topper Bintang II (v. Tangelo van de Zuuthoeve) ook gefokt door de familie Bleekman. Voordat Althea Dasj ging rijden, zat haar zus Janou in het zadel.

‘Kleine vechter’

“Wat heb ik een ongelooflijk klein paard”, reageerde Althea Bleekman, “zo trots op haar! Zo’n sterke en zo’n kleine vechter al de hele week!”

Lips zakt naar plaats 18

Tim Lips, na de dressuur nog twaalfde met Lacoste Z, wist de goede uitgangspositie niet vast te houden. In de cross liep hij 15 strafpunten op en 39.2 tijdsoverschrijding, daar kwamen nog acht strafpunten bij in het springen. Voor Lips werd het een achttiende plek met 95.5 strafpunten.

Chinezen onder leiding van Lips naar Tokio

Christopher Burton won de lange 4* op Polystar I (v. Polytraum), hij ging vanaf de dressuur al aan de leiding. Tim Lips had met zijn Chinese team meer succes. Door een tweede plaats in de landenwedstrijd haalden de Chinezen een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Tokio.

