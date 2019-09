KNHS kampioenschap eventing: Verbakel, Driessen en Blom op het podium

In Varsseveld werd Patrick Verbakel met zijn zelf gefokte Coconut Girl (v. Coconut Grove) KNHS kampioen eventing 2019. Het zilver ging naar Levi Driessen met Lancero Dancer (v. Jaleo de Defey), brons was voor Merel Blom met Lykkegaard’s La Maria.

De meest begeerde titel in Varsseveld dit laatste weekend van september was die van het KNHS kampioenschap. Dat kampioenschap werd tot en met 2018 verreden in de internationale 2*, maar door de wijziging in de FEI-indeling, was dat dit jaar de de internationale CCI3*-S. Daarnaast stond ook het KNHS Kampioenschap voor zesjarige paarden op het programma.

‘Het ging echt heel goed in de cross’

In het springen bleven in die internationale driester slechts twee combinaties foutloos waaronder ook de uiteindelijk kampioen Patrick Verbakel. Hij was niet alleen de beste in het KNHS kampioenschap, hij schreef ook de internationale wedstrijd op zijn naam. “Het ging echt heel goed in de cross, ik kon overal mooie voorwaartse afstanden rijden”, vertelt Verbakel enthousiast. “Ze was heel fit en fris en pakt super aan. Voor dit seizoen is het mooi geweest, volgend jaar hoop ik weer een keer 4* te kunnen rijden.”

Twee jaar geleden kwam de combinatie aan de start in de 4* van Waregem, daarna was het paard enige tijd niet op wedstrijd. In die periode werd van de merrie middels embryotransplantatie een veulen gefokt.

KNHS Kampioenschap zesjarige eventingpaarden

In het KNHS kampioenschap voor zesjarige paarden was de deelname helaas wat mager dit jaar. Het kampioenschap werd verreden als onderdeel van de internationale CCI2* wedstrijd. Kampioen werd Adriaan Smeulders met zijn schimmel Ekow (v. Esteban XX). Na de dressuur en springen stond hij nog derde, maar hij reed de beste cross van de deelnemers aan het kampioenschap en klom daarmee op naar het hoogste trede op het podium.

In het kampioenschap voor zevenjarige eventingpaarden was geen winnaar omdat beide deelnemers in de cross werden uitgesloten.

