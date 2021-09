KNHS titels pony-eventing zijn bekend

Onder prachtige weersomstandigheden streden vele ponycombinaties op 4 september om de KNHS eventingtitels. Voor de klasse L, M en Z stonden de KNHS titels op het spel. Bregje Lont, Lieke Ydema, Maartje Lont en Tijn de Blaauw zijn de nieuwe kampioenen.

RV Markelo had alles in het werk gesteld om rondom de terreinen van Hippisch Centrum Potdijk in Markelo een fraai kampioenschap te realiseren. Aan het fraaie aantal deelnemers is duidelijk te zien dat deze discipline eventing ook onder de ponyruiters steeds meer liefhebbers krijgt.

L en M kampioenen

In de L-klasse was het kampioenschap opgesplitst in een kampioenschap voor categorie C-pony’s en een kampioenschap voor D en E pony’s. Kampioen in de C-categorie werd Bregje Lont met haar Hoge Linthorst Timber. Lieke Ydema is met Noir de Civry de kampioene bij de grotere pony’s. Maartje Lont won met C’est Moi de titel in de klasse M Cat CDE. Een mooi succes voor de dames Lont die lid zijn van de Noord-Hollandse Wieringermeerruiters.

Z-kampioenschap

In de zwaarste Klasse, het Z kampioenschap voor DE pony’s ging de winst naar Tijn de Blaauw met de ervaren Orchid’s Megan. Tijn de Blaauw stond dit jaar reserve voor de Nederlandse ponyequipe die deelnam aan het Europees kampioenschap. Helaas voor de bijna 16-jarige ruiter bleef het bij de rol van reserve, deze KNHS titel is dan ook een mooie opsteker. “Het ging echt super goed vandaag”, vertelt Tijn enthousiast. “De dressuur liep al heel fijn, in het springen bleven we foutloos en Megan ging heel goed door de cross. Ze had er echt zin in en we hadden alleen een paar tijdfouten. Ik mag volgend jaar geen internationaal meer rijden met de pony’s en daarom gaat Megan naar een andere ruiter en ga ik verder op de paarden. Ik heb al voor het eerst L gestart met een van onze paarden”, vertelt de ambitieuze kampioen.

Alle medaillewinnaars

Klasse – L : Categorie C

Bregje Lont – Hoge Linthorst Timber, 41.1 Lois Krijnsen – Mabel, 46.8 Simon Boekema – Painted Black, 49.1

Klasse – L : Categorie DE

Lieke Ydema – Noir de Civry, 30.9 Tess Aerts – Cantos, 32.8 Briana Oostindjer – Queen B, 34.3

Klasse – M : Categorie CDE

Maartje Lont – C’est Moi, 36.7 Chantal Nijhof – Elshofs Emma, 39.3 Emma Van Klink – Oxford van de Beekerheide, 40.8

Klasse – Z : Categorie D

Tijn de Blaauw – Orchid’s Megan, 39.7 Pien Doppenberg – Flash, 42.6 Pip Van der Salm – SunShine, 44.1

Bron: KNHS