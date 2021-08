Krajewski individueel goud, Groot Brittannië naar landentitel

Het Olympisch kampioenschap eventing culmineerde maandag in twee zeer spannende springfinales. In de eerste finale werd de landenstrijd beslist, in het voordeel van het oppermachtige Britse team. De 25 beste combinaties mochten daarna nog een ronde springen om de individuele medailles te verdelen. De Duitse Julia Krajewski hield haar focus met de fenomenale 'Mandy' en sprong met bijna een balk voorsprong naar het goud. Als eerste vrouw ooit, in een Olympisch record en na een heleboel pech...

Iedereen die je het vraagt, zegt dat op Olympische tournooien (en in de aanloop daarnaartoe) altijd gekke dingen gebeuren. Dat was dit jaar niet anders voor de eventers. De dressuurscores vielen velen niet mee, de cross was lastig en heet en eindigde voor Nederland in twee diskwalificaties wegens verkeerd rijden. In het afsluitende springparcours werd het onderscheid uiteindelijk gemaakt door de paarden die nog zo fit als een hoentje waren en de mensen die hun koelte wisten te bewaren.

Krajewski: Van tragedie naar Olympisch goud

Julia Krajewski is 33 en draait al jaren mee in de top van de internationale eventingsport. De elfjarige merrie Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines) brengt ze internationaal uit sinds 2017. Afgelopen april won het duo de lange vierster in Saumur, hun eerste internationale overwinning. Krajewski heeft de afgelopen tijd behoorlijk pech gehad. In 2019 moest ze haar toppaard FischerChipmunk, na een verkoop, afstaan aan landgenoot Michael Jung. Ze had het paard zes jaar op stal gehad en onder meer in Tryon op de Wereldruiterspelen uitgebracht. Vandaag werd Michael Jung met diezelfde Chipmunk achtste, nadat hij in de cross een springfout en elf strafpunten kreeg. Hij vocht die strafpunten aan, maar kreeg geen gelijk. Krajewski’s andere toppaard, Samourai du Thot, is dit voorjaar op vijftienjarige leeftijd teruggetrokken uit de sport, nadat het dier een oog had verloren. Om de ellende compleet te maken, verloor Krajewski onlangs ook nog haar vader.

Julia Krajewski met Amande de B’Neville in de Olympische dressuurproef. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Krajewski begon als eerste Duitse deelnemer aan de dressuurproef, waar ze 25,2 strafpunten opliep (74,77%), dat was de vierde plek in het tussenklassement. De cross verliep foutloos voor Krajewski. In de vroege Japanse ochtendzon kwamen er slechts 0,4 strafpunten voor tijd bij.

Julia Krajewski met Amande De B’neville in de cross in Tokio. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De eerste springronde was een kans voor de Duitse ruiters om terug te komen in het spel om de landenmedailles. Dankzij de mindere dressuurscore van Sandra Auffarth en de strafpunten van Jung in de cross, was de uitgangspositie niet gunstig. Maar drie foutloze springrondes brachten het Duitse team toch naar de vierde plaats in het eindklassement. Krajewski ging individueel aan kop na dat eerste springrondje, met 25,6 strafpunten. Amande De B’Neville, ofwel Mandy, oogde nog immer fris en fruitig, haar amazone geconcentreerd.

Julia Krajewski met Amande de B’Neville Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In de tweede springronde was bij een aantal combinaties de vermoeidheid te zien. Vier lange wedstrijddagen eisten hun tol. Kanshebbers vielen op het laatste moment uit de medaillestrijd, zoals Tim Price en ook Oliver Townend die zich geen balk meer kon permitteren. De Fransen maakten indruk, maar konden alleen aan de medailles ruiken. De Brit Tom McEwen en zijn geweldig springende Toledo de Kerser (v. Diamant de Semilly) voerden de druk op, dankzij hun foutloze ronde die naar een totaalscore van -29.30 en uiteindelijk zilvervleidde. En ook de Australische routinier Andrew Hoy finishte de wedstrijd met Vassily de Lassos (v. Jaguar Mail) op zijn dressuurscore, van -29,60, wat goed bleek voor brons.

Eerste vrouw Olympisch kampioen eventing

Laatste starter Krajewski liet zich de kop niet gekmaken. Ze had net geen balk in handen, maar reed gedecideerd, voorzichtig en zelfverzekerd door het laatste springparcours. Met een kleine tijdsoverschrijding kwam haar eindscore op 26 strafpunten. De vuist ging de lucht in, en nog eens en toen kwamen de tranen. Drie, vier rondes galoppeerde ze nog door de baan, toegejuicht door collega’s en teamgenoten, terwijl ze bleef wijzen naar haar Mandy die rustig doorliep alsof er niets aan de hand was. De eerste vrouw ooit die Olympisch eventinggoud wint leek het niet te kunnen geloven. Krajewski zette bovendien een nieuw Olympisch record met haar eindscore.

‘Een lieve leeuwin’

Krajewski na afloop: “Mandy stond echt aan vandaag, ze is een lieve leeuwin. Ze was een beetje gretig, misschien iets meer dan normaal, maar voor mij is dat positief. Uiteindelijk vecht ze altijd voor me, dat definieert haar. Ze zal nooit zeggen, ik heb één ronde mijn best gedaan, doe die tweede maar lekker zelf. Ze vecht, ze wil en misschien heb je uiteindelijk ook een merrie nodig om zoiets af te bereiken.” De Olympisch kampioen haalde vertrouwen uit haar paard, maar was zelf ook rustig zat. Als laatste starten? “Waarom zou dat anders zijn? En ik heb het ook wel eens vaker gedaan, natuurlijk.” Kunstlicht? “Super gaaf toch, om dat ook mee te maken in zo’n stadion?”

Het Gouden Britse team met vlnr Tom McEwen, Laura Collett en Oliver Townend. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Groot Brittannië ongenaakbaar goud

Aan de individuele medaillestrijd was een brute overwinning van de Britten in de landenwedstrijd voorafgegaan. Alle drie de teamleden presteerden uitzonderlijk goed. Alle drie bleven ze onder de 30 strafpunten na de landenfinale springen. Alle drie reden ze een foutloze crosscountry. Oliver Townend was met Ballaghmor Class (v. Courage II) tweede in de dressuur. Zijn balk in de eerste springronde kon de pret niet meer drukken, individueel was hij uiteindelijk vijfde. Laura Collett reed naar de zesde dressuurscore en kreeg ook een balk in de landenfinale. Samen met de foutloze McEwen kwam de totaalscore van het team op 99,50 strafpunten. Daarmee hadden ze een bijna vier balken voorsprong op de zilveren Fransen.

Tom McEwen met Toledo de Kerser Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Frankrijk brons

Het brons was voor Frankrijk. Drie foutloze crossen en slechts één balkje in de finale leidde naar 101,5 strafpunten. Ook individueel werden de Fransen beloond voor het harde werk. Nicolas Touzaint werd met de geweldig springende Absolut Gold HDC (v. Grafenstolz) zesde, zijn landgenoot Christopher Six ging met Totem de Brecey (v. ) naar plaats zeven.

Christopher Six met Totem de Brecey. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Australië zilver

Voor Australië was er zilver, op 100,2 strafpunten. Andrew Hoy zorgde met zijn foutloze rondes voor de laagste bijdrage aan de strafpunten. Alledrie de Ozzies reden een foutloze cross. De Duitsers moesten genoegen nemen met de vierde plaats, ze klommen met hun foutloze springrondjes op vanuit de zesde positie na de cross.

Andrew Hoy met Vassily De Lassos Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Opkomende landen

De grootste verrassingen in de Olympische eventingstrijd kwamen misschien wel van de opkomende Aziatische landen. De vierde plaats in de individuele eindstrijd ging naar de Japanner Kazuma Tomoto met Vinci de la Vigne JRA (v. Esterel des Bois SF). Met 31,9 strafpunten bleef hij grote namen als Michael Jung, Oliver Townend en Jonelle Price voor. Voor de Chinese ruiter Alex Hao Tian eindigde het kampioenschap minder fortuinlijk. Na een derde plaats in de dressuur en 12 strafpunten voor tijd in de cross viel de zaak op de laatste hindernis van de landenwedstrijd uit elkaar. Don Geniro (v. Don Kennedy) weigerde (schrok?) volkomen onverwachts op de allerlaatste sprong, na een keurig rondje. Een roemloos einde aan Tokio, maar we hebben vast niet het laatste gehoord van deze mooie combinatie.

Kazuma Tomoto met Vinci de la Vigne. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl / St-Georg