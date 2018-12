KWPN’er Alcatraz opnieuw sterk in Indoor Cross Genève, Pen negende

De indoor cross in Genève is een van de mooiste wedstrijden voor eventingruiters. Afgelopen weekend streden 17 sterke combinaties, waaronder Elaine Pen en Tim Lips, in het Palexpo om de hoofdprijs. Padraig McCarthy won op de AES-merrie Rosemaber Lancuest (v. Orlando) met minimaal verschil van de Brit Alexander Bragg met de KWPN'er Alcatraz (v. Cartier van de Heffinck). Elaine Pen werd negende op Blue Nile (v. Casco).

Het werd een spannende strijd over het parcours van 1150m met 26 sprongen, verdeeld over twee hallen. Alexander Bragg, die de week ervoor in Parijs de indoor cross had gewonnen, leverde opnieuw een sterke prestatie met de KWPN’er Alcatraz. Op de dertienjarige zoon van Cartier van de Heffinck bleef de Brit foutloos en zijn tijd van 148,16 seconden was slechts 1,84 seconden verwijderd van de optimale tijd.

0,02 verschil

Lang stond Bragg hiermee aan de leiding totdat de Ier Padraig McCarthy in de ring kwam met de merrie Rosemaber Lancuest. Ook hij bleef nul en finishte in 151,82 seconden, wat 1,82 seconden verwijderd was van de optimale tijd. En hoewel de Ier langzamer was dan Bragg, pakte McCarthy toch de zege in zijn eerste indoor cross. De o,o2 seconde verschil in de afstand tot de optimale tijd gaf de doorslag.

Elaine Pen negende

Maxime Livio werd op Boleybawn Prince (v. Colin Diamond) derde. De Fransman was ook sneller dan de optimale tijd (147,98) en kreeg drie strafpunten. In een tijd van 159,72 seconden werd Elaine Pen negende op de Casco-zoon Blue Nile. Voor Tim Lips en Lacoste Z (v. Lucky Boy) was er de zestiende plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl