KWPN’er Cloud Dancer wint CCI2*-S in Sandillon

Arthur Dehoorne won afgelopen weekend met de dertienjarige San Remo-zoon Cloud Dancer de korte 2* eventingwedstrijd in Sandillon. De Belg reed een sterke dressuurproef en na een foutloze cross en springparcours wist hij de zege te bemachtigen.

In de dressuur scoorde Arthur Dehoorne 27 strafpunten met Cloud Dancer waarmee hij tweede in het klassement werd achter Benedicte Potel op Tiamo du Loir. Daarna bleef de Belgische ruiter foutloos in de cross en het springen. Potel liep tijdfouten op in de cross en moest de overwinning aan Dehoorne laten.

Succesvol onder Jonelle Price

Cloud Dancer, fokproduct van F.G. Kruisbergen uit Bergharen, kwam eind vorig jaar onder het zadel van Arthur Dehoorne. De zoon van San Remo begon zijn carrière onder Jonelle Price. Onder Price werd Cloud Dancer vijfde op het WK voor jonge eventingpaarden en een jaar jaar later zevende. Daarna was de combinatie succesvol tot op het (oude) 3*-niveau.

Fendi P

In de CCI2*-S was er een vierde plaats voor de door G.W.M. Peelen uit Veldhoven gefokte Diarado-zoon Fendi P. Met zijn Franse amazone Elodie Sautenet reden zij 28.9 punten in de dressuurproef en ook zij noteerden een foutloze cross en een foutloos springparcours.

Bron KWPN/Horses.nl