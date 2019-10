KWPN’er Happy Boy wint EK zevenjarige eventers

Het WK voor zevenjarige eventers is gewonnen door KWPN'er Happy Boy (v. Indoctro) onder het zadel van de Nieuwzeelander Tim Price. De combinatie bleef foutloos in het springparcours en steeg naarmee van de achtste naar de eerste positie. Tim Lips, die na de cross nog vijfde stond, verscheen niet aan de start bij het springen.

De tweede plaats in het kampioenschap was voor Elisabeth Halliday-Sha uit de Verenigde Staten, die Cooley Moonshine (v. Cobra) uitbracht. Ook zij was foutloos bij het springen en werkte zich van de dertiende plaats op. Het brons ging naar de Brit Tom McEwen met Brookfield Benjamin B (v. Nazar). De Brit ging aan de leiding op zijn dressuurscore, maar zag een balk vallen in het springparcours.

Uitslag

Bron: Horses.nl