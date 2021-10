Laat je horen! ‘Wat wel gezegd, maar niet besproken wordt over de eventing in Nederland’

Roxana Graman uit Slagharen is zelf internationaal 4*-eventingamazone en dus gaat de eventingsport in Nederland haar ook aan het hart. Ze vindt dat Nederland onvoldoende doet voor haar eventingsruiters. En trekt daarover aan de bel in onze rubriek 'Laat je horen!'.

Als we naar de Nederlandse eventingtop kijken, zien we ruiters en amazones die voornamelijk zelf de kar trekken. Of dit geheel realistisch is of niet, het gebeurt wel. Ten opzichte van de spring- en dressuursport zijn er duidelijke verschillen waar te nemen.

Op de betere stallen zijn er stalruiters/amazones, zo worden de paarden opgeleid en klaar gemaakt voor het grotere werk.

Als tweede, zijn er eigenaren bereid om te investeren.

Dat een eventing ruiter/amazone meerdere onderdelen moet beheersen bewijzen ze al in de sport. Echter slaat het in ons land door. In het stukje opleider én topsporter zijn én dat geheel ook nog zelf sponsoren. Het liefst het paard ook nog blijven aanhouden voor de Nederlandse topsport.

We need more horsepower

Dat dit niet realistisch is, is afgelopen jaar bewezen. Tim Lips komt met al zijn kwaliteiten als ruiter op een geleend paard naar Boekelo. Wordt hier ook nog eens Nederlands kampioen mee. Of dit iets beloofd voor de toekomst: nee.

Dan heeft Nederland powervrouw Merel Blom. Als we het dan hebben over multitasken: opleiden, topsport, WK senioren, Olympische Spelen in Tokio, WK jonge eventingpaarden, handel, ondertussen ook nog een nieuwe stal bouwen en verhuizen. Is het geen teken van falende ondersteuning van als Merel Blom zelf op social media schrijft dat deze amazone een pauze nodig heeft van de druk. Moeten we geen verhaal halen bij de bondscoach? Dit brengt wellicht oud nieuws in een nieuw jasje. Om het op z’n Engels te zeggen: “We need more horsepower “.

Verandering is bezig

Toch is er een verandering bezig, de eventingpaarden binnen Nederland beginnen langzaam aan ook geld op te brengen. Dan praten wij niet over de bedragen zoals bij een top spring- of dressuurpaard. Er wel verandering bezig, mede mogelijk gemaakt doordat de huidige paardenmarkt het goed doet. En omdat onze topsporters en dus tegelijk ook onze opleiders dus geld kunnen verdienen: met het verkopen van fijne eventing paarden die wat ervaring hebben en correct na te rijden zijn.

Chinezen

Het is algemeen bekend dat elk paard wat fijn te rijden is en wat ervaring heeft geld opbrengt, dus ook een eventingpaard! Dat voorbeeld geven Chinezen aan ons: in Nederland trainen en wonen, getraind worden door Martin en Tim Lips, paarden aankopen binnen Nederland en omliggende landen. En het werkt.Leuk feitje is dat één van deze combinaties de China Games hebben gewonnen afgelopen jaar.

Martin Lips, vertelde het ons al enkele jaren geleden al. Een springpaard wat niet het laatste heeft als 1.50/1.60 m paard kan wel een goed eventingpaard zijn. Hetzelfde geld voor een dressuurpaard, meerdere dressuur afstammelingen hebben al het hoogste niveau van de eventingsport gelopen.

Investeren in de groeiende eventing sport?

Zou dit niet een heel goed gevoel geven, als fokker, eigenaar of sponsor? Om ‘onze’ eventingruiters te ondersteunen. Want het is een feit dat de eventingsport groeit, het draagvlak wordt groter. Dus de verbintenissen tussen fokkers, paarden, amazones/ruiters en de topsport worden ook groter. Dat is iets wat wel eens vergeten wordt bij ons. Niet in onze buurlanden In Duitsland wordt op 6 november een eventingpaarden veiling gehouden. Probeer je contacten en jezelf eens uit te nodigen om te kijken wat hier gebeurt. Wat voor paarden lopen daar en wat brengen deze paarden op?

Hier moet over gesproken worden

Ondertussen gebeurt er van alles in de Nederlandse eventing wereld. Bavaria 0.0. stopt met het sponsoren van de Nederlandse eventingsport. En het pas 11-jarige top eventing paard Ceda N.O.P van Merel Blom is teruggetrokken uit de sport en zal als fokmerrie verder gaan. Dit zijn tegenslagen voor de Nederlandse eventingsport. En vooral voor de ruiters/amazones die dit allemaal zelf moeten dragen. Daar moet meer over gesproken worden.

Roxana Graman

Internationaal eventingamazone