Laatste lange 4* eventingwedstrijd in Groot Brittannië gecanceld

Na de bekende 4*-eventingwedstrijden in Bramham en Blenheim in Groot Brittannië is nu ook de Blair Castle Horse Trials geannuleerd. Het evenement is de enige vooraanstaande wedstrijd die in Schotland wordt gehouden, dit jaar zou dat van 27 tot en met 30 augustus zijn.

Nu ook Blair Castle van de kalender is geschrapt door de coronacrisis, is er in het Verenigd Koninkrijk dit jaar geen lange 4* wedstrijd meer. De beroemde 5*-wedstrijd in Burghley van begin september staat nog wel op de kalender.

“We weten dat dit een enorme teleurstelling zal zijn, niet alleen voor de deelnemers, exposanten, sponsors en toeschouwers die het evenement zouden bijwonen, maar ook voor ons als organisatoren en gastheren”, aldus de verklaring van de organisatie van Blair.

En ze schrijven verder: “Dit is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen – Blair Castle is een ongelooflijk belangrijk evenement voor de Schotse paardensportgemeenschap en de lokale economie, maar we moeten prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen.”

Nu staan er nog 14 internationale eventingwedstrijden in het VK op de kalender, maar het is niet waarschijnlijk dat die allemaal doorgaan.

Bron Horse & Hound