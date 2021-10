Lagona 4 wint wereldtitel bij zesjarige eventers onder Anna Lena Schaaf

Geen enkele fout maakte de Oldenburgse merrie Lagona 4 (Lavagon x Cartani) onder Anna Lena Schaaf. Het paar finishte zojuist het wereldkampioenschap voor zesjarige eventingpaarden in Le Lion d'Angers op hun dressuurscore van 25.8 en werden gekroond tot wereldkampioen. Met een 24ste plaats was Elaine Pen met de KWPN'er Kite-Man (Hopalong Cassidy xx x Oramé) de beste Nederlandse combinatie.

Anna Lena Schaaf had al een goede basis gelegd in de dressuur. Haar merrie Lagona 4, gefokt door Theodor Sporkmann uit Bottrop, scoorde 25.8 en nam direct de leiding. De 20-jarige amazone, die dit jaar op het EK voor Young Riders zilver won en met het Duitse team goud, reed een uitstekende cross zonder fouten. In het afsluitende springparcours hield Schaaf het hoofd koel en stuurde de goed springende Lagona ook hier foutloos rond. De titel was voor het jonge paar.

Touzaint klimt naar zilver

Ook Nicolas Touzaint eindigde de wedstrijd met de Selle Français-hengst Fibonacci de Lessac HDC (Carinjo HDC x Bright Silver xx) op zijn dressuurscore van 26.8. De Fransman klom naar de zilveren positie. Zijn landgenoot Thomas Carlilie verspeelde die plek door de twaalf strafpunten die zijn Upsilon-merrie Fair Lady des Broucks is het springen maakte. De erg sensitieve merrie had veel last van de omgeving en kelderde hierdoor naar de zeventiende plek.

Brons voor Iers gefokte Bonmahon Chelsea

Door de springfouten van Julia Krajewskis Chintonic 3 (Contendro I x Heraldik xx, de volle broer van haar eerdere kampioenspaard fischerChipmunk) en Izzy Taylos SBH Big Wall (Puissance x Courage II), kon de Italiaanse Rebecca Chiappero en de Iers gefokte Bonmahon Chelsea (Chellsini Z x Ramiro B) opklimmen naar de derde plaats.

NRPS’er Easter Star WM

Het beste Nederlandse gefokte paard was Easter Star WM (Estrello x Quasimodo Z). De NRPS-merrie is gefokt door de Comb. W.W. Mulder & J. Snijders. Onder Samatha Lissington werd de merrie dertiende. Elaine Pen was de beste Nederlandse op de 24ste plaats met Kite-Man. In afsluitende springen moest Pen nog zes strafpunten bij haar score optellen. Met haar andere paard Kiss Me Kato (Up To Date x Creool) werd Elaine Pen 34ste. Merel Blom eindigde het kampioenschap op een 35ste plaats met de Holsteiner Denim (Dinken x Ibisco xx).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl