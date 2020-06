Landgoed Maarsbergen stelt terrein open voor trainingsweekend eventingruiters

Ook voor de eventingruiters komen er weer diverse oefen mogelijkheden. Afgelopen weken waren er al diverse oefencrossen tot aan Z niveau. Op landgoed Maarsbergen kunnen de internationaal startende ruiters aankomend weekend (18 – 20 juni) aan het werk in een driedaagse training.

De driedaagse training is een initiatief van de organisatie achter de Maarsbergen Horse Trials, die vorig jaar op het landgoed gastheer was van het EK voor Junioren en Young Riders. Het enorme team vrijwilligers maakt een unieke training mogelijk.

Internationaal niveau

Op voordracht van de verschillende bondscoaches mogen op internationaal niveau presterende ponyruiters, Junioren, Young Riders en Senioren nu komen trainen. De combinaties rijden op hun eigen niveau donderdag 18 juni een dressuurproef, vrijdag 19 juni een springparcours en zaterdag 20 juni een cross.

Er staat een cross die is uitgezet door niemand minder dan Eric Winter, de man die ook verantwoordelijk is voor de beroemde wedstrijd van Badminton en vorig jaar de EK cross ontwierp. Uiteraard is ook de cross aangepast aan de verschillende niveaus.

‘Een hele onderneming’

Marloes Polman, een van de drijvende krachten achter de organisatie, is blij dat Maarsbergen de ruiters deze mogelijkheid kan bieden: “Het is een hele onderneming, maar we doen het graag. We zijn aan strenge regels gebonden, maar omdat het een trainingsactiviteit is, kunnen we dit zo organiseren. We mogen maar een beperkt aantal combinaties laten starten en publiek kunnen we helaas niet toelaten. We hopen dat de Nederlandse ruiters op deze manier weer een beetje in wedstrijdvorm kunnen komen voor de rest van het jaar.”

‘Super initiatief’

KNHS teammanager van de eventingruiters Ad Wagemakers is enthousiast. “Het is natuurlijk een super initiatief, we zijn heel blij dat de familie van der Goes dit mogelijk maakt. Het is een goede gelegenheid voor alle ruiters om op niveau een wedstrijdgerichte training te doen. Voor de bondscoaches is het bovendien ook zeer informatief, die kunnen zo goed zien wat de sterke kanten zijn, maar ook waar de verbeterpunten liggen.”

Bron: KNHS