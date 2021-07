Lara de Liedekerke domineert CCI2* – Pen vierde

De ervaren Belgische amazone Lara de Liedekerke - Meier domineerde de korte tweester in Maarsbergen dit weekend. Met de zevenjarige Origi (v. Indoctro) won ze de wedstrijd dankzij de tweede dressuurscore, een piepklein tijdfoutje in de cross en een foutloos springparcours. Ze werd bovendien derde met Hermione d'Arville (v. Birkhoff's Royaldik). Elaine Pen reed knap naar plaats vier met de zesjarige Kiss me Kato (v. Up to Date)

De tweede plaats ging naar Josephine Schanufer-Völkel uit Duitsland met Cinnamon Red (v. Cascadello), die op haar dressuurscore van 28,0 eindigde. Splinter Bergsma was zesde met Finick (v. Wannick WH). Leida Naber was achtste met Fulco (v. Azteca VDL) en Kristy Snepvangers tekende met Gaelic Lad (v. Welcome Diamond) voor de tiende plaats).

Uitslag

Bron: Horses.nl