Lara de Liedekerke voor België naar de Spelen

Eventingamazone Lara de Liedekerke gaat België vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. Voor de regerend Belgische kampioene is het haar eerste Spelen. De Liedekerke is geselecteerd met de vijftienjarige Alpaga d'Arville (v. Wunderboy vd Zuuthoeve). Eerste reserve is Geoffroy de Jamblinne met Consequent Pia Z (v. Contendro I).