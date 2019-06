Lara de Liedekerke voor de derde keer Belgisch kampioen eventing

Op haar eigen wedstrijd in Arville won Lara de Liedekerke voor de derde keer op rij de Belgische titel eventing. Amper een week nadat de ze horen had gekregen dat ook het kampioenschap van vorig jaar als nog op haar naam kwam. De Liedekerke ging met haar WEG-paard Alpaga d'Arville (v. Wunder Boy van de Zuuthoeve) in de korte 4* na de dressuur aan de leiding en wist dit tot het einde vast te houden.