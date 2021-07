Larissa Hartkamp klimt naar derde plaats in CCI3*

Nadat ze lange tijd wat uit zicht was, is Larissa Hartkamp vandaag met d'Artagnan (v. Kasparow) derde geworden in de korte driester in Maarsbergen. Na een dressuurproef waarin de Trakhener wat afgeleid was, reed Hartkamp een vrijwel foutloze cross en een vlekkeloos springparcours. Daarmee stegen ze van de 26e plek na de dressuur, naar de derde plaats in het eindklassement.

De winst in de korte driester was voor de Japanner Kenki Sato met Vick du Gisors Jra (v. L’Arc du Triomphe). Hij werktee zich van een achtste plaats na de dressuur op dankzij een compleet foutloze cross en springronde. Tweede werd de Noorse Emilie Lindgren Laumann met Hiensgaardens Chillo (v. Candillo 3). Zij kreeg een balk in afsluitende springparcours. Voor Nederland werd Bjinse Venderbosch vierde met zijn twaalfjarige vos Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail). Venderbosch was elfde na de dressuur en kreeg verder alleen enkele tijdfouten in de cross.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Instagram