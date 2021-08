Leida Naber zesde op EK eventing junioren

Het EK voor de eventingjeugd werd vandaag in het Zweedse Segersjö afgesloten met het springen voor de junioren en de young riders. De Nederlandse junioren werden zevende in het landenklassement. Leida Naber werd individueel knap zesde met Fulco (v. Azteca VDL). Duitsland won de landenwedstrijd bij zowel de junioren als de young riders. Ook de individuele kampioenen waren Duits. Junior Nane Nikolaus Dehn won de individuele strijd met Zilia D (v. Corland) bij de junioren, bij de youngriders ging zijn landgenote Greta Busacker (de dochter van Ingrid Klimke) er op Scrabble OLD (v. Straviaty) met de titel vandoor.

Leida Naber was de beste Nederlandse junior in het individuele klassement. Ze was met Fulco buiten het team gelaten, omdat de elfjarige ruin eerst niet helemaal fit leek. Uiteindelijk reed Naber een sterke wedstrijd en werd zesde, dankzij de tiende plaats na de dressuur, een foutloze cross en één balk in het springen. Dat bracht het eindtotaal op 34 strafpunten.

Team NL

Het juniorenteam bestond uit Puck Buijnsters met Image of Roses, Kristy Snepvangers met Galante, Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z en Maxime Karman met Funi-Strona. Het team zakte na het springen naar plaats zeven. Bergsma kreeg een balk, Snepvangers en Karman voegden acht strafpunten toe aan het totaal. Puck Buijnsters moest met de ervaren Image of Roses zelfs 24 strafpunten incasseren.

Young rider team valt uit

De Nederlandse young riders waren hadden twee uitvallers in de cross. Bjinse Venderbosch met Vesuve d’Aveyron en Jade Woeltjes met The Joker moesten beiden de strijd opgeven na een val. Daarom kon het team niet meer mee strijden in de landenwedstrijd. Met twee streepresultaten werd het team zesde met -1136.1. Slechts drie landen wisten een volledig team rond te krijgen. Beau Posthumus met Smokie en Thierry van Reine met Classic Royetta konden het EK wel tot een goed einde brengen. Posthumus werd dertiende en Van Reine eindigde op de 22ste plaats.

‘Gemengde gevoelens’

Bondscoach Marcelle de Kam keert terug van het EK met gemengde gevoelens. “We hebben een leuke week gehad met een hele leuke ploeg. Het was ook een prachtige cross. Heel mooi en fair gebouwd. Helaas zat het op verschillende sportieve punten niet mee, of was het gewoon niet goed genoeg. Ik ben wel superblij voor Leida die echt top gepresteerd heeft. Haar paard Fulco kwam niet optimaal fit aan en daarom hebben we besloten hem buiten het team te laten en van dag tot dag te bekijken hoe het ging. Gelukkig bleek het al heel snel wel goed te gaan, maar toen stond het team al vast. Super dat ze dan een zesde plaats uit de strijd sleept.”

Uitslag Young Riders individueel:

Greta Busacker (Dui) – Scrabble OLD, 29,3 Anna Lena Schaaf (Dui) – Fairytale 39, 31,1 Julie Simonet (Fra) – Sursumcord’Or, 35,2 Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie, 55,80 Thierry van Reine (Herveld) – Classic Royetta, 80,30

Uitslag landenwedstrijd Young Riders:

Duitsland – 103,4 Ierland – 133,1 Italië – 216,5 Nederland – 1136,1

-Beau Posthumus – Smokie, 55,80

-Thierry van Reine – Classic Royetta, 80,30

-Jade Woeltjes (Aalten) – The Joker, 1000,00

-Bjinse Venderbosch (Harreveld) – Vesuve d’Aveyron, 1000,00

Uitslag Junioren individueel:

Nane Nikolaus Dehn (Dui) – Zilia D,29,2 Marçal Piro Patau (Spa) – Kira HDB, 29,6 Kaya Thomsen (Dui) – Da Bin Ich C, 30,0 Leida Naber (Biddinghuizen) – Fulco, 34,0 Kristy Snepvangers (Bergen op Zoom) – Galante, 45,50 Puck Buijnsters (Oisterwijk) – Image Of Roses, 56,40 Splinter Bergsma (Hilversum) – Vigo Key SR Z, 59,2 Maxime Karman (Nieuw-Vennep) – Funi-Strona, 77,9

Uitslag landenwedstrijd Junioren:

Duitsland – 89,4 Spanje – 113,1 Italië – 114,9 Nederland – 161,1

-Kristy Snepvangers – Galante, 45,50

-Puck Buijnsters – Image Of Roses, 56,40

-Splinter Bergsma – Vigo Key SR Z, 59,20

-Maxime Karman – Funi-Strona, 77,90

Bron: KNHS / Horses.nl