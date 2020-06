Leverancier eventers Duke of Hearts xx overleden

De volbloedhengst Duke of Hearts is vorige week overleden op 21-jarige leeftijd. Zijn talrijke nakomelingen zijn vooral in de eventingsport succesvol. De zoon van Halling xx stond ter dekking op Gestüt Söderhof die zijn overlijden op Facebook bekend maakte.

Duke of Hearts werd op Gestüt Wiesengrund geboren en in 2005 kreeg de hengst zijn dekbrevet bij het Oldenburger Verband. Later werd hij ook door de stamboeken van Holstein, Trakehnen, Hannover en Baden-Württemberg erkend. Zijn kinderen zijn vooral in de eventingsport succesvol. Bijna 50 van de 115 bij HorseTelex geregistreerde kinderen hebben resultaten achter hun naam staan.

Daytona Beach

De merrie Daytona Beach 8 is een van de bekendste nakomelingen van Duke of Hearts in de sport, eerst onder Sandra Auffarth en nu onder de Amerikaanse Cornelia Dorr. Ook de Oldenburger Duke’s Delight verzamelde al enkele goede internationale klasseringen onder Karsten Jaspers.

Ook kreeg Duke of Hearts drie zonen goedgekeurd in Duitsland: Anthony, Duke of Harvard en Duke’s Delight.

Bron St.Georg