Lips doorbreekt complete Franse hegemonie in indoor Derby Parijs

Op de Paris Masters komen naast de springruiters en amazones ook de eventers van start in de indoor Derby. Hierin werd het complete Franse podium aangevoerd door Karim Florent Laghouag. Tim Lips voorkwam een volledige Franse top vijf en nestelde zich net naast het podium op de vierde plaats.

Laghouag en Punch de l’Esques (v.Hermes d’Authieux) gingen zeer snel door het Derby-parcours en reden een foutloze rit in 102.02 seconden. Geen enkele ruiter kon echt dicht bij de Fransman in de buurt komen en Laghouag mocht de hoofdprijs van 4000€ in ontvangst nemen. Rodolphe Scherer en KWPN’er Coeur de Crack (v.Indoctro) kwamen meer dan drieënhalve seconde later door de finish en werd met 105.78 tweede.

Nicolas Touzaint besteeg de derde trede van het podium. De Fransman klokte met Eboli (v.Zandor Z) een tijd van 112.02 en pakte een derde prijs. Tim Lips zadelde de KWPN’er Herby (v Zirocco Blue VDL) voor de Derby. De Nederlander reed weliswaar een foutloze ronde in het parcours, maar moest één strafpunt voor tijd noteren. Hiermee viel Lips net naast het podium op de vierde plaats. De Frasman Mathieu Lemoine werd met Roscanvel Champeix (v.Capricieux des Six Censes) vijfde met twee tijdfouten.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl