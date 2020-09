In de lange vierster in Polen gaat Tim Lips aan kop na de dressuur en de crosscountry. Met de achtjarige Herby (v. Zirocco Blue VDL) voegde hij slechts 1,2 strafpunten voor tijd toe aan zijn dressuurscore van 26,8 (73,2%). Merel Blom staat met The Quizmaster (v. Albaran XX) op de tweede plaats, op haar dressuurscore van 30,2.