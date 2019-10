Lips voorlopig vijfde bij WK zevenjarige eventingpaarden

Tim Lips staat na de cross op de voorlopig vijfde plek met zijn KWPN'er Herby (v. Zirocco Blue VDL). Lips kwam zonder grote fouten door de cross en kreeg slechts 1,6 strafpunten voor tijd. Voorlopig gaat de Brit Tom McEwen aan de leiding met Brookfield Benjamin Bounce. Hij reed naar de tweede plaats in de dressuur en bleef foutloos in de crosscountry.

Nina de Haas en Houdini hadden minder geluk vandaag. Ze kregen een springfout en 20 strafpunten voor tijd aan hun broek. Het afsluitende springparcours is zondag.

KWPN’ers doen het goed

In het tussenklassement van de stamboeken, dat gerekend wordt over zowel de wedstrijd voor zesjarige paaden, als die voor de zevenjarigen, staat het KWPN op de tweede plaats, achter de Irish Sport Horses. Dit is mede te danken aan Inchello DHI (v. Chello III) die met Yasmin Nathalie Sanderson aan kop staat bij de zesjarigen.

Tussenstand WK zevenjarige paarden

Bron: Horses.nl