Lips wint lange tweester met Herby

Met zijn jonge troef Herby (Zirocco Blue VDL) kwam Lips na een kleine tijdfout in het springparcours bovenaan uit in de lange tweester van Renswoude. De tweede en derde plaats gingen naar Duitsland, naar Anna Lena Schaaf met Debby en Katharina Kopp met Replay 34 (v. Roadster). Beide dames zagen een balk vallen in het springparcours, maar behielden de positie die ze na de cross hadden ingenomen.