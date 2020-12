Liz Halliday-Sharp eventingamazone van het jaar in USA

Na bijna 40 jaar staat er weer een amazone op kop van de Amerikaanse eventing-ranking. Liz Halliday-Sharp werd onlangs gehuldigd als Amerikaans 'Ruiter van het Jaar' eventing. In 1981 was Karen Stives de laatste amazone die de titel won. Halliday volgt Boyd Martin op die vier jaar op rij de award in ontvangst nam.

Liz Halliday-Sharp heeft een zeer succesvol eventingjaar achter de rug ondanks alle coronabeperkingen. Ze heeft negen internationale en zestien nationale overwinningen achter haar naam staan. Internationaal stond Halliday 23 keer in de top tien uit 32 starts. Ze verzamelde 590,5 ranking-punten om de titel ‘Rider of the Year’ binnen te halen en dat deed ze met dertien verschillende paarden.

Deniro Z

De twaalfjarige KWPN’er Deniro Z (Zapatero VDL x French Buffet xx) is een van Liz Hallidays belangrijkste 5*-paard. Het fokproduct van J. Zilverberg uit Hoogeveen kwam dit jaar drie keer aan de start. Hij won twee keer en werd op de laatste wedstrijd in het Amerikaanse seizoen vijfde. Dat was het Amerikaanse kampioenschap in Tryon. Hier moest Halliday de titel laten aan Boyd Martin.

Zesde amazone

Na Suzanne Cove in 1962, Lee Troup in 1964, Mary Ann Tauskey in 1978, Torrance Watkins in 1980 en Karen Stives in 1981 is Liz Halliday-Sharp de zesde amazone die gehuldigd werd als ‘Ruiter van het Jaar’.

Bron US eventing/Horses.nl