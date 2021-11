Louise Romeike stuurt haar 5*-paard Utah Sun met pensioen

Tien jaar waren Louise Romeike en de zeventienjarige Holsteinse merrie Wiehloch‘s Utah Sun (Limbus x Cor de la Bryere) actief in de internationale eventingsport. Nu gaat 'Urmel' met welverdiend pensioen. Dit jaar liep de merrie nog twee 4*-wedstrijden en croste foutloos. Het grootste succes van het paar was het winnen van teamzilver op het EK van 2017 in Strzegom.

10 jaar geleden kwam Louise Romeike (meisjesnaam Svensson Jähde) voor het eerst internationaal aan de start met Utah Sun, dat was op een korte 1*-wedstrijd in Kopenhagen. Urmel werd daarvoor in de sport gebracht door verschillende ruiters uit het Duitse eventingteam van Hans Thomsen, waarvan de Zweedse amazone jarenlang deel uitmaakte tot ze in 2011 de teugels van de merrie volledig overnam.

Teamzilver op EK

In 2017 nam het paar deel aan de Europese kampioenschappen in Strzegom en wonnen teamzilver met het Zweedse team, in het individuele klassement werden ze elfde. Romeike kwam verschillende keren uit voor haar land met Urmel. Vier zaten ze in het team voor het CHIO in Aken.

Foutloos in Badminton

Zestien keer van de 52 starts liep Utah Sun onder Romeike in de top tien. Hun eerste lange 4*wedstrijd was in Blair Castle en het paar werd meteen vijfde. Badminton 2019 was hun eerste, en ook enige, 5*. Zowel in de cross als in het springen bleef het duo foutloos en werden 24ste.

Urmel zal ingezet worden voor de fokkerij.

Bron Buschreiter.de