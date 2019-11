Mariska Witte wint KNHS Eventing Cup 2019

Na een mooi seizoen met veel nationale eventingwedstrijden is de eindstand opgemaakt van de KNHS Eventing Cup 2019. Met haar paard Cadanza is Mariska Witte winnares geworden van deze KNHS competitie. De prijzen die horen bij de KNHS Eventing Cup zullen worden uitgereikt tijdens het Eventingfeest op 14 december.

De KNHS Eventing Cup wordt verreden over alle nationale eventingwedstrijden in Nederland. Punten voor de competitie kunnen worden verdiend in de klassen L, M en Z. De vijf beste resultaten tellen daarbij mee voor het klassement van de KNHS Eventing Cup.

Hattrick

Mariska Witte wist dit jaar drie Z wedstrijden te winnen waaronder ook het KNHS kampioenschap in Hattem. Met deze mooie reeks legde de amazone, die op Texel haar thuis heeft, de basis voor de overwinning in de competitie. Ook de nummers twee, drie en vier in de eindstand deden het uitstekend op het KNHS kampioenschap. Maartje Siemons werd tweede in de eindstand van de competitie en won ook zilver op het M-kampioenschap eventing. De nummer drie van de competitie, Pleun Driesssen, werd vierde op het M-kampioenschap en Vera Huntink, de nummer vier in de competitie, was in Hattem de kampioene in de klasse M. De overwinning in de KNHS Eventing Cup ging vorig jaar naar Anica van Huis-Kortekaas, deze veelzijdige amazone moet dit jaar genoegen nemen met een mooie tiende plaats in de competitie.

Eventing Feest

Voor de eerste tien ruiters in het klassement van de KNHS Eventing Cup 2019 is er een mooie prijs. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het traditionele jaarlijkse Eventing Feest dat plaatsvindt op 14 december. Locatie van dit beroemde feest is dit jaar Hoeve Galderzicht in Breda, de plaats waar het feest jaren geleden ook voor het eerst werd georganiseerd. Meer informatie over het Eventingfeest vind je op de Facebookpagina: Eventing Feest 2019

Eindstand KNHS Eventing Cup 2019:

Mariska Witte – Cadanza Maartje Siemons – Harly Pleun Driessen – Cadillac Vera Huntink – Iris Loes van Erp – Mooren – Dark Pride Leonie Van Schaik – Elviro La Grande Jan Mathijssen – Geronimo Joanne Spliethof – Dansa Merel Schaminee – Amati Anica van Huis-Kortekaas – Godolphin K

Bron: KNHS