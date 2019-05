Mark Todd’s NZB Campino met pensioen

NZB Campino gaat met pensioen zo maakt Mark Todd vandaag bekend. De Nieuw-Zeelander behaalde met de ruin meerdere internationale successen in de eventing, waaronder een bronzen teammedaille op de Olympische Spelen van Londen in 2012. De getalenteerde ruin is inmiddels 17 jaar en mag nu van zijn oude dag gaan genieten.

De Hannoveraanse ruin met de bijnaam ‘Kinky’ kwam op de leeftijd van zeven jaar bij Mark Todd op stal en won als 8-jarige meteen de CCI2* van Hartpury na slechts een paar kwalificatiewedstrijden. Het jaar daarop werd hij tweede in de CIC2* van Saumur, voordat hij met Mark Todd de volgende uitdaging aanging, de CCI3* eventing van Boekelo waar hij als derde eindigde.

Verbluffende prestaties

Kinky en Mark maakten deel uit van het Nieuw-Zeelandse team dat een bronzen medaille won op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Een verbluffende prestatie aangezien de ruin slechts 10 jaar oud was en pas twee seizoenen op dat niveau meedraaide. Individueel eindigden ze op de Olympische Spelen als twaalfde.

Ze stonden 3e na het onderdeel dressuur en 2e na de cross country en vielen alleen buiten de medailles door een paar fouten, die niet veroorzaakt werden door fysieke maar mentale uitputting van Kinky. Het was pas zijn derde internationale wedstrijd dus sowieso een buitengewone prestatie.

Blessure

Na een blessure en een rustperiode in 2013 won hij in 2014 opnieuw de CCIO3* wedstrijd van Houghton. Dit was volgens Mark Todd altijd een van zijn favoriete wedstrijden. In 2015 werden ze vijfde in Luhmuhlen en finishten ze in de top tien in Aken. Hun beste prestatie op 4*-niveau was in 2017 in Badminton waar ze vierden werden en in 2018 op Burghley waar ze in de top twintig eindigden.

