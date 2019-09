Mark Todd’s twee toppaarden naar Padraig McCarthy en Jonelle Price

Nu is het echt voorbij voor de Eventing-legende Mark Todd. Op het vijfsterren toernooi in Burghley afgelopen weekend nam de ruiter plechtig afscheid.

“Ik zal het misschien wel een beetje gaan missen,” zei Mark Todd tegen The Telegraph, “maar het is een beetje als stoppen met roken. Af en toe krijg je een steek en dan denk je, doe niet zo belachelijk!” Todd gaat zich nu richten op zijn andere passie, het trainen van renpaarden.

Paarden

De vraag was nog waar Todd’s toppaarden heen zouden gaan. Zijn topper Leonidas II (v.Landos) gaan we in de toekomst onder het zadel van vice-wereldkampioen Padraig McCarthy uit Ierland zien. Todd’s landgenoot Jonelle Price, Badminton-winnaar in 2018, neemt de Clarimo-zoon Mc Claren over, zoals de FN van Nieuw-Zeeland aankondigde. “Het is op veel manieren perfect voor Mc Claren. Ik kijk er naar uit om te zien hoe dit partnerschap zich gaat ontwikkelen, beide zijn super getalenteerd en levendig,” besluit Mark Todd.

