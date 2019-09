Merel Blom en Olivia Pleysier net naast podium in Sopot

Merel Blom en Olivia Pleysier zijn afgelopen weekend afgereisd naar het Poolse Sopot en vielen beide net naast het podium. Blom startte in de CCI4*-S en Pleysier in de CCI2*-S. Lea Siegl (4*) en Karin Donckers (2*) gingen er met de winst vandoor.

De overwinning in de CCI4*-S is de eerste voor Siegl op 4* niveau. De 21-jarige Oostenrijkse ging met Fighting Line (v.Ostermond) na de dressuur aan de leiding met 29,1 strafpunten. Na vier strafpunten en 0,8 strafpunt voor tijd in het springen en een foutloze cross was de amazone met 33,9 strafpunten de beste in Sopot. Merel Blom had Ceda (v.Aragorn) gezadeld in de 4* en stond zevende met 30,2 strafpunten na de dressuur. Daar kwamen nog vier strafpunten van het springparcours en twee tijdfouten van de cross bij op en met 36,2 eindigde de amazone op een mooie vierde plaats.

CCI 2*-S

Karin Donckers was de beste in de CCI2*-S. De amazone ging met Hamilton (v.Bonnie Prince Charlie) na de dressuur aan de leiding en gaf die ook niet meer uit handen. Met 26,8 (25,6 en 1,2 strafpunt in de cross) bleef de Belgische bijna zes strafpunten voor op de nummer twee. Olivia Pleysier noteerde met Timeless (v.Totilas) na de dressuur 31,3 strafpunten en met 0.4 strafpunt voor tijd in het springparcours en 1,2 tijdfout in de cross, kwam de Nederlandse uit op 32,9. Dit was goed voor een knappe vierde prijs voor de 21-jarige amazone.

Uitslag 4* en uitslag 2*.

Bron: Horses.nl